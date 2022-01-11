Политех проведёт онлайн-сессию для студентов из Казахстана, застрявших в стране из-за протестов

Петербургский Политех решил организовать удалённую сессию для студентов из Казахстана, которые застряли в стране из-за протестов и не успевают к очным экзаменам, информирует пресс-служба вуза.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся сейчас в Казахстане, и шлём слова поддержки всему братскому народу. В это трудное время мы готовы оказать содействие в создании всех необходимых условий для продолжения обучения студентов из Казахстана в нашем университете", — выступил с заявлением ректор вуза Андрей Рудской.

По словам Рудского, на данный момент в Политехе проходят обучение свыше 800 студентов из Казахстана, из которых 200 не могут вернуться в Россию. Все они получат возможность продолжить учёбу дистанционно, в том числе сдать таким образом сессию.

"Всем студентам, которые в данный момент находятся на территории Казахстана и имеют трудности с доступом в Интернет, Политех гарантирует продление сессии в индивидуальном порядке", — заключил Рудской.

Напомним, что гражданские протесты в Казахстане, начавшиеся 5 января, превратились в погромы и вооруженные столкновения с силовиками, вскоре после чего Россия послала в крупные города республики миротворческий контингент. Главы обеих стран утверждают, что погромами занимались хорошо организованные из-за рубежа террористы с целью госпереворота. На данный момент конфликт считается урегулированным, в связи с чем российские миротворцы перебрасываются обратно на родину.