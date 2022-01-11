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Новости 15:38

В Ломоносовском районе расчистят реку Коваши

фото ЗакС политика В Ломоносовском районе расчистят реку Коваши

Ближайшей весной стартуют работы по очистке реки Коваши, проходящей через Сосновый Бор и впадающей в Финский залив, передает пресс-служба правительства Ленобласти. Чиновники уже дали одобрительное заключение проектно-сметной документации.

"Задача ― обеспечить общую устойчивость речной системы, сохранить тип русла и улучшить общее экологическое состояние реки. Работы будут производиться в несколько этапов. В рамках первого планируется расчистить от донных отложений, нежелательной кустарниковой растительности порядка 9 км", - уточнил глава профильного комитета Павел Немчинов.

Всего работы с использованием современной техники затронут 14,3 км русла реки, общая протяженность которой составляет около 38 км. Ожидается, что специалисты извлекут со дна не менее 87 тысяч кубометров отложений.


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