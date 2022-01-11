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Новости 15:57

За год Смольный купил для льготников и очередников почти 800 квартир

фото ЗакС политика За год Смольный купил для льготников и очередников почти 800 квартир

Петербургские чиновники в ушедшем году заключили 266 госконтрактов на приобретение социального жилья в виде 798 квартир, сообщает пресс-служба Смольного. Конечные получатели этой недвижимости - дети-сироты и льготники (ветераны, инвалиды и многодетные семьи). Общая площадь приобретенного жилья составила около 35 тысяч кв. метров, а потратили на него более 5,5 млрд рублей.

"Город выполняет социальные обязательства перед петербуржцами", - констатировал губернатор Александр Беглов.

Город уже получил ключи от 264 квартир. До конца 2022 года Смольному отойдут еще 60 объектов недвижимости, и, наконец, в течение 2023 года чиновники получат оставшуюся часть квартир по контрактам - 474. Более половины приобретенного жилья (573) представляют собой однокомнатные квартиры.


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