Суд решил вызвать заместителей прокуроров по делу коммуниста о цитате Сартра

Приморский районный суд 11 января провел заседание по делу члена комитета Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ Алексея Филиппова, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Коммунисту вменяют нарушение статьи о возбуждении ненависти или вражды (ст.20.3.1 КоАП РФ) за цитирование французского философа Жан-Поля Сартра.

Представительница Филиппова в суде и юрист петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова рассказала ЗАКС.Ру, что ее доверитель опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" запись с цитатой Сартра с критикой антикоммунистов.

На заседании суда Дьячкова уточнила у прокурора, кого ведомство считает автором спорной фразы. Прокурор процитировал протокол и заявил, что авторство приписывается Сартру.

Защитница Филиппова отметила, что раз фраза принадлежит Сартру, то привлекаемый произвёл научное цитирование. Цитировались материалы, которые пока не признаны в России экстремистскими, добавила Дьячкова.

Она уточнила у прокурора, кто и когда делал скриншоты - тот ответить не смог. Судья отметила, что в деле также два постановления о возбуждения дела. Как так вышло, прокурор пояснить не смог.

Тогда судья решила отложить рассмотрение дела и вызвать на заседание тех, кто сможет ответить на вопросы. Дьячкова предложила пригласить подписавшего два постановления заместителя прокурора Приморского района М.П. Куницкого, обратившегося за анализом материала к СПбГУ заместителя прокурора Петербурга С.А. Жуковского и обратившегося в Центр "Э" начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности межнациональных отношений, противодействию экстремизму и терроризму Д.И. Смирнова.

Прокурор заявил, что постановление подписывал только Куницкий - вызывать стоит только его. Вызывать остальных нецелесообразно, считает прокурор. Судья на это заявила, что будет вызывать всех сотрудников прокуратуры, пока кто-то не ответит на вопросы.

Вместе с ними судья решила пригласить специалиста, который делал экспертизу цитаты Сартра. Рассмотрение дела отложено на 20 января.

София Саттарова