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Новости 17:05

Попова: Число ежедневно выявляемых случаев "омикрона" может стать шестизначным

фото ЗакС политика Попова: Число ежедневно выявляемых случаев "омикрона" может стать шестизначным

Главный санитарный врач РФ Анна Попова поделилась свежей информацией о новейшем штамме коронавируса "омикрон", его распространении и симптоматике. По ее данным, коронавирус именно в этом варианте подхватили 305 россиян, проживающих в тринадцати регионах. Трансляцию совещания с участием премьер-министра Михаила Мишустина провел канал RT.

Глава Роспотребнадзора отметила, что "омикрон" заразнее, чем предыдущие штаммы вируса. Инфицированный человек уже на вторые сутки опасен для окружающих, тогда как симптомы могут дать знать о себе лишь на пятый день с момента заражения.

Попова сочла необходимым дать пессимистичную оценку распространения инфекции в ее новом "обличье". При совпадении ряда неблагоприятных факторов она допускает ежедневную фиксацию шестизначного числа новых случаев заражения, чего за почти два года пандемии ни разу не случалось.


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