После праздников в Петербурге растет число занятых инфекционных коек

Пресс-служба Смольного выпустила новую таблицу, в которой прописаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 8 января, за сутки несколько снизилось число поступивших в больницы больных с признаками коронавируса и пневмонии — 263 вместо 294 накануне. В реанимационных отделениях лежат 611 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 354 человека (вместо 328 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 8 002 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5 791 пациент (накануне их было 5 734).

На карантине находятся 1 630 граждан (накануне их было 1 177), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 20 903 петербуржца, амбулаторно лечатся 21 065 человек. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 904 710 доз.