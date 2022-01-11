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Новости 19:22

В Веселом поселке приступили к реконструкции теплосети

фото ЗакС политика В Веселом поселке приступили к реконструкции теплосети

В правобережной части Невского района Петербурга стартовали работы по модернизации теплосети. Речь идет о коммуникациях, снабжающих около 140 тысяч жителей, передает пресс-служба Смольного. В ходе реконструкции силами ГУП "ТЭК" обновят 626 метров магистрального трубопровода. Основную его часть в связи с развитием района и строящимися высотками расширят с 80 до 100 сантиметров.

"В нашем северном городе должно быть бесперебойное и качественное теплоснабжение и жилых домов, и социальных объектов, и офисных зданий. Необходимо учитывать и перспективы развития. Масштабная реконструкция с применением современных технологий и материалов не только повышает надежность теплосетей, но и дает возможность подключать новых абонентов", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Технические характеристики новой теплосети позволят рассчитывать на тридцать лет ее эксплуатации. Крайний срок окончания ремонта - апрель 2023 года, однако в планы города входит завершить реконструкцию к концу нынешнего года. До этого времени жителей будет снабжать теплом временная сеть, первый участок которой уже используется по назначению.

фото: пресс-служба Смольного


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