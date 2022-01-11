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На ремонт дорог в Ленобласти выделили полмиллиарда рублей из федерального бюджета

фото ЗакС политика На ремонт дорог в Ленобласти выделили полмиллиарда рублей из федерального бюджета

Три трассы на территории Ленинградской области, нуждающиеся в ремонте, починят за счет федеральных средств в размере 500 млн рублей, выделенных в качестве правительственной субсидии. 

Как сообщает пресс-служба администрации региона, направленных из центра денег хватит на ремонт 30 км автодорог. Речь идет о б участке Красносельского шоссе, соединяющего Гатчину и Павловск, об отрезке дороги на Бугры, а также о фрагменте трассы от Сертолово до Агалатово.

"Уверенный диалог с профильными ведомствами позволяет области ежегодно увеличивать количество отремонтированных дорог. В данном случае выбраны три наиболее загруженные трассы, о ремонте которых мы неоднократно говорили на встречах с жителями прошедшим летом", - отметил глава профильного комитета Денис Седов.

В общей сложности в Ленобласти за счет федеральных средств в 2022 году смогут починить порядка ста километров региональных дорог.


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