Депутат ЗакСа Соловьев получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу

Член фракции "Единая Россия" в петербургском парламенте Антон Соловьев 11 января рассказал в своем Telegram-канале, что стал обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу.

"Спасибо вам, вы все так или иначе принимали в этом участие. Такой командой мы обязательно победим всех наших друзей и всех наших врагов! Как сказал мне мой друг, тоже чёрный пояс по БЖЖ, путь до чёрного пояса ерунда, вот путь после гораздо серьезнее. Так что в путь, друзья. Впереди ещё очень много всего интересного", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил своего тренера и наставников. Сообщение он закончил словом "oss" - универсальной фразой среди приверженцев этого вида спорта, которым можно поприветствовать, выразить согласие или похвалить соперника.

На портале, посвященному бразильском джиу-джитсу BJJMania черный пояс описывают как "высший пояс в Бразильском Джиу Джитсу, доказывающий поистине экспертный уровень владений различными техниками. К инструкторам, носящим черный пояс, принято обращаться "Профессор".

Антон Соловьев впервые избирался в парламент в сентябре 2021 года и возглавил профильную комиссию по физической культуре и спорту. Он также занимает пост сопредседателя Общероссийского народного фронта в Петербурге. В 2005 году Соловьев закончил НГУ имени Лесгафта по специальности "Теория и методика спортивно-боевых единоборств", носит звание мастера спорта России международного класса по киокусинкай и карате, а также мастера спорта России по джиу-джитсу.

Константин Леньков /фото: Telegram-канал Антона Соловьева