ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:54

После реставрации фасады Зимнего дворца станут светлее

фото ЗакС политика После реставрации фасады Зимнего дворца станут светлее

В 2023 году начнется реставрация фасадов Зимнего дворца, о чем сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа. Сроки работ не уточняются, при этом уже известно, что цветовая гамма, в которой выполнено одно из самых знаменитых зданий Петербурга, несколько изменится.

"Как и при предыдущей реставрации, оттенок зеленого цвета будет выбран более светлый, "пастельный" - в соответствии с петербургскими традициями", - говорится в сообщении.

В музее напомнили, что привычный современникам зеленый цвет фасадов появился только после Великой Отечественной войны. По данным опроса, который проводился непосредственно на Дворцовой площади, большинство респондентов признали это решение удачным. Администрация учреждения, отдавая должному каждому периоду существования музея, не видит смысла возвращать фасадам цветовое решение, существовавшее в ту или иную эпоху.

В последний раз Зимний дворец реставрировали в 2015 году.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама