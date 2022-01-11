После реставрации фасады Зимнего дворца станут светлее

В 2023 году начнется реставрация фасадов Зимнего дворца, о чем сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа. Сроки работ не уточняются, при этом уже известно, что цветовая гамма, в которой выполнено одно из самых знаменитых зданий Петербурга, несколько изменится.

"Как и при предыдущей реставрации, оттенок зеленого цвета будет выбран более светлый, "пастельный" - в соответствии с петербургскими традициями", - говорится в сообщении.

В музее напомнили, что привычный современникам зеленый цвет фасадов появился только после Великой Отечественной войны. По данным опроса, который проводился непосредственно на Дворцовой площади, большинство респондентов признали это решение удачным. Администрация учреждения, отдавая должному каждому периоду существования музея, не видит смысла возвращать фасадам цветовое решение, существовавшее в ту или иную эпоху.

В последний раз Зимний дворец реставрировали в 2015 году.