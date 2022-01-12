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Новости 9:28

"Температурные качели" заставили петербургских энергетиков перейти в режим повышенной готовности

фото ЗакС политика "Температурные качели" заставили петербургских энергетиков перейти в режим повышенной готовности

Резкие погодные скачки, которые ожидаются в течение ближайших дней в Северной столице, заставили теплоэнергетиков перейти в повышенный режим готовности, информирует пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Так называемые "температурные качели" вынуждают специалистов корректировать показатели отопительной системы для того, чтобы поддерживать в жилых домах комфортную температуру.

"Производится регулирование температуры теплоносителя, которое приводит к повышенным нагрузкам на систему теплоснабжения. Корректировка подачи тепла и горячей воды производится под контролем диспетчерских служб, на основании показаний датчиков телеметрии, расположенных, в том числе, и в тепловых пунктах зданий", — отчитались в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

На время погодных катаклизмов оперативников, которые трудятся в режиме повышенной готовности, снабжают доптехникой и увеличенными запасами топлива.

Напомним, на Петербург надвигается очередной циклон, который принесёт в город плюсовую температуру. Согласно сервису "Яндекс.Погода", за сутки погода изменится с -20 до +3 в отдельных районах.


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