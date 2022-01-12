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Новости 10:28

Программа "дворник-шеринг" будет расширена на несколько районов Петербурга

фото ЗакС политика Программа "дворник-шеринг" будет расширена на несколько районов Петербурга

Впервые опробованная в Калининском районе Петербурга программа "дворник-шеринг", предполагающая привлечение заинтересованных петербуржцев к уборке снега, будет расширена и на другие районы города, сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий.

"Кампания по привлечению петербуржцев к уборке снега действует сегодня в двух районах города и пользуется популярностью у горожан. В связи с этим планируется расширить круг районов, в которых будет работать "дворник-шеринг", — поделился Повелий в эфире программы "Итоги дня", которая выходит на телеканале "78".

О решении Смольного подключить к уборке снега петербуржцев стало известно 19 ноября прошлого года. Тогда вице-губернатор заявлял, что желающие смогут заработать около тысячи рублей в день, а рассчитываться с участниками "дворник-шеринга" будут по формуле "утром работа — вечером деньги".

Позднее кампания распространилась на Красногвардейский и Фрунзенский районы.

Впоследствии в декабре Повелий сообщил, что готовится реформа отрасли, в результате которой дворникам поднимут заработную плату с 19 тысяч до 46 тысяч рублей.


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