В Петербурге открылся первый частный COVID-стационар

На территории Петербурга начал работу первый в городе частный ковид-стационар, рассчитанный на 150 мест, информирует пресс-служба ГК "Мать и дитя".

В компании уточнили, что многофункциональный госпиталь "MD Лахта" был возведён в рамках реализации стратегического инвестиционного проекта Северной столицы. Медцентр будет оказывать услуги населению по таким направлениям, как: акушерство-гинекология, педиатрия, хирургия, терапия, лучевая и лабораторная диагностика.

В госпитале площадью 9 тысяч кв. метров имеются также 12 реанимационных коек, в палатах оборудован доступ к кислороду.

Стоимость строительства составила 2 млрд рублей.

Новый медцентр предоставит порядка 200 рабочих мест специалистам, а лечить пациентов в нём будут как по программе ДМС, так и ОМС.

Первое подобное медучреждение ГК "Мать и дитя" открыла при клиническом госпитале "Лапино-4" в Московской области в 2021 году.