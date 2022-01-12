ЦИК предложила в состав Горизбиркома Петербурга главу аппарата Общественной палаты

Центральная избирательная комиссия на заседании 12 января предложила в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии руководителя аппарата городской Общественной палаты (ОП) Ирину Артюхову. Трансляция заседания проходит на сайте ЦИК.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что у Артюховой высшее образование. Она утверждает, что занималась координацией работы центра общественного наблюдения на выборах в Государственную думу 2021 года, добавил Булаев. Он поинтересовался у кандидатки, как она оценивает работу центра. Артюхова заявила, что новая система общественного наблюдения позволила вести живые диалоги с представителями партий и избирателями. Также Булаев поинтересовался у главы аппарата ОП, на стороне какой партии у нее политические пристрастия.

- У меня политических пристрастий нет. Я не состою и не состояла... - начала отвечать Артюхова.

- Такого не может быть, - прервал ее Булаев с усмешкой. - Никогда в это не поверю. Вы просто скрываете их в душе.

- Нет, Николай Иванович, я тоже никогда не была членом никакой партии. Абсолютно объективно отношусь ко всем, - вступилась за вероятную коллегу глава ГИК Наталья Чечина.

- Наталья Валентиновна, зря вы сейчас это сказали. Это ослабляет ваши позиции. Я бы так горячо не стал бы открываться, - ответил Булаев.

У других членов Центризбиркома вопросов к Артюховой не возникло - ее утвердили в качестве рекомендованного кандидата. Окончательное решение о назначении члена ОП в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии должно принять Законодательное собрание города.

Напомним, ранее три члена ГИК покинули свои должности. Двоим из них ЗакС уже утвердил замену. Новыми сотрудниками Горизбиркома стали глава МО "Город Зеленогорск" Борис Семенов и руководитель территориального избиркома № 41 Денис Козенко.

София Саттарова