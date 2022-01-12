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Новости 11:50

Полюбившуюся петербуржцам новогоднюю ель оставят на Дворцовой до конца января

фото ЗакС политика Полюбившуюся петербуржцам новогоднюю ель оставят на Дворцовой до конца января

Живая рождественская ель на Дворцовой площади простоит до 25 января, известил у себя в телеграм-канале петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой и не будем. <…> По многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение", — уведомил чиновник подписчиков.

Пиотровский напомнил, что обычно ель убирают с Дворцовой после встречи Старого нового года: на сей раз дерево должны были разобрать 16 января.

30-метровая новогодняя ель на центральной площади Северной столице появилась ночью 8 декабря. Её привезли из Приозерского района Ленобласти. Стоимость дерева — не менее 5 млн рублей.


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