Полюбившуюся петербуржцам новогоднюю ель оставят на Дворцовой до конца января

Живая рождественская ель на Дворцовой площади простоит до 25 января, известил у себя в телеграм-канале петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Очень не хочется прощаться с новогодней атмосферой и не будем. <…> По многочисленным просьбам губернатор принял решение продлить новогоднее настроение", — уведомил чиновник подписчиков.

Пиотровский напомнил, что обычно ель убирают с Дворцовой после встречи Старого нового года: на сей раз дерево должны были разобрать 16 января.

30-метровая новогодняя ель на центральной площади Северной столице появилась ночью 8 декабря. Её привезли из Приозерского района Ленобласти. Стоимость дерева — не менее 5 млн рублей.