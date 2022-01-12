Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

В ходе совещания с членами правительства РФ, которое состоялось в среду, 12 января, Владимир Путин выступил с предложением проиндексировать пенсии на 8,6% — так, чтобы они были выше уровня инфляции.

"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции. На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", — цитирует президента РИА "Новости".

На данный момент, темп роста цен зафиксирован на отметке 8,4%.

Путин поручил правительству как можно оперативнее решить данный вопрос.

Сразу после заявления Путина руководитель комитета Совета федерации по соцполитике Инна Святенко заявила, что сенаты в ближайшее время изучат соответствующую законодательную инициативу.

Напомним, с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%: в среднем они должны были вырасти до 18 521 рубля.