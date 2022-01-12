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Новости 13:52

В петербургские стационары за сутки попали почти 400 COVID-больных

фото ЗакС политика В петербургские стационары за сутки попали почти 400 COVID-больных

В течение последних 24 часов в петербургские ковид-стационары были доставлены 390 пациентов, выписали при этом 389 человек. Обновлённая сводка приведена в эпидемической справке Смольного.

Всего на данный момент от коронавируса лечатся 5 798 горожан: из них в реанимации пребывают 603 заражённых, а к аппаратам ИВЛ подключены 344 человека. 

Ковидных больных в городе на Неве принимают 18 стационаров, коечный фонд по-прежнему держится на уровне 8 002 мест, при этом их количество сокращается и на данный момент свободными остаются 45,65% коек. Амбулаторно лечатся 21 446 петербуржцев.

В Северной столице привиться можно в 190 пунктах вакцинации. Полный цикл уже завершили 2 млн 753 тысячи жителей. Запас вакцин - 895 тысяч доз.


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