На Выборгской стороне сносят торговый центр "Сампсониевский"

В Петербурге 12 января начался снос торгового центра "Сампсониевский", расположенного в Выборгском районе, передает телеканал "Санкт-Петербург". Отмечается, что пока причина уничтожения объемного здания неизвестна.

Два года назад здание ТЦ поменяло владельца, который, по данным канала, так публично и не сообщил, как он планирует использовать участок земли. Сделка совершилась за один миллиард рублей.

Торговый центр "Сампсониевский" представлял собой единое целое с деловым центром "Сампсониевский", образуя целый квартал. Первый выходит на улицу Фокина, а второй — на Большой Сампсониевский проспект.