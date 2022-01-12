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Смольный намерен продлить на 2022 год выплаты врачам за работу с COVID-19

фото ЗакС политика Смольный намерен продлить на 2022 год выплаты врачам за работу с COVID-19

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил проект постановления о назначении выплат медицинским сотрудникам за работу с больными коронавирусной инфекцией. Документ опубликован на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы. 

Согласно проекту постановления, выплаты будут ежемесячными до конца 2022 года для работников медорганизаций, подведомственных органам исполнительной власти Петербурга. Список этих организаций до 12 января должен утвердить комитет по здравоохранению, заявлено в документе. Там же сказано, что комитет финансов должен выделить на выплаты 3,5 млрд рублей.

Самую большую выплату хотят назначить медработникам с высшим образованием, которые проводят лабораторную диагностику коронавирусной инфекции или судебно-медицинское исследование тел умерших от COVID-19. Им положено 3 376 рублей за нормативную смену.

Среднему персоналу из лабораторий планируют платить 2 114 рублей за смену. На рубль больше должны получать медсотрудники с высшим образованием, работающие в стационарах. Средний персонал из стационаров хотя наградить выплатой в 1 020 рублей за смену. 

Врачам скорой помощи планируют платить 1730 рублей за нормативную смену, среднему медперсоналу скорой — 865 рублей за смену, младшему — 660 рублей за смену, а водителям — 395 рублей за смену. Меньше тысячи рублей за смену должны получать водители, весь младший медперсонал и работники по проведению дезинфекции или по обеспечению деятельности стационаров. 

Для получения выплаты медработник должен соответствовать хотя бы одному из пяти критериев, сказано в документе. Среди них контакт с биологическим материалом с COVID-19, контакт с больными коронавирусом и другое. 

Напомним, такие же выплаты устанавливались для медсотрудников в 2021 году. Тогда суммы были аналогичны. 

София Саттарова


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