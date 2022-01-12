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Новости 17:59

Второй этап благоустройства парка вдоль Смоленки завершится до конца года

фото ЗакС политика Второй этап благоустройства парка вдоль Смоленки завершится до конца года

Зеленую зону вдоль реки Смоленки (от станции метро "Приморская" до кладбища "Остров Декабристов") продолжат благоустраивать до конца 2022 года. На этом закончится второй этап работ, после чего будет составлен план третьего этапа, сообщила на пресс-конференции ТАСС зампред комитета по благоустройству Смольного Лариса Канунникова.

"В рамках этого (третьего этапа – прим. ЗАКС.Ру) до устья Смоленки в этом году будет сделан проект администрацией Василеостровского района, деньги на это им уже запланированы", – уточнила она.

Кроме того, чиновники из администрации Василеостровского района в наступившем году смогут распорядиться деньгами, выделенными на создание проекта линейного парка между ЗСД и Морской набережной. Ранее заявлялось, что особенности благоустройства этой зеленой зоны будет активно обсуждаться с жителями.

фото: пресс-служба Смольного


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