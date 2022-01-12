Инфляция в России в годовом выражении достигла максимума с 2015 года

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за прошедшие с начала года десять дней. Рост цен на товары всех типов составил 0,56%.

Из продовольственных товаров наибольший рост в розничной цене продемонстрировали огурцы (+7,37%), помидоры (+6,73%), капуста (+6%), бананы (+3,78%), морковь (+3,61%), картофель (+1,63%), лук (+1,59%), свекла (+1,44%), сливочное масло, яблоки и гречка (+0,77%). Дорожают также говядина, баранина, колбаса и сосиски, вся молочная продукция, крупы, хлеб, чай.

Напротив, снижение цены продемонстрировали только детские фруктовые (-0,13%) и мясные (-0,31%) консервы, свинина (-0,13%) и курица (-0,1%).

Между тем, инфляция в общегодовом выражении, по данным Минэкономразвития на 12 января, составляет 8,61%. Продовольственная инфляция за год оценивается на уровне 10,78%.