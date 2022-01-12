В течение года в Петербурге собираются отремонтировать как минимум 80 километров дорог

В наступившем году в планы петербургских чиновников входит организовать ремонт не менее 80 километров городских дорог. Как сообщает пресс-служба Смольного, облегчает задачу включение Петербурга в нацпроект "Безопасные качественные дороги". Работы, предстоящие до конца года, потребуют расходов в размере свыше 4,5 млрд рублей. Пока речь идет примерно о 46 улицах.

"Благодаря финансовой поддержке федерального центра в 2021 году город выполнил обязательства по нацпроекту в полном объеме - в нормативное состояние приведены 73% городских дорог. К 2024 году доведем этот показатель до 85% и будем его поддерживать до 2030 года", - обрисовал ситуацию губернатор Александр Беглов.

Самые нуждающиеся в ремонте и одновременно протяженные объекты - это отрезок Пулковского шоссе между Волхонским и Гатчинским шоссе (почти 9 км), часть улицы Маршала Казаков длиной 5,72 км, большая часть проспекта Большевиков (5,12 км).

В прошлом году на ремонт дорог город регионального значения получил 1 млрд рублей, и всего в том году удалось починить свыше 125 км полотна.