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Новости 20:15

Годовая инфляция в Петербурге обогнала московскую

фото ЗакС политика Годовая инфляция в Петербурге обогнала московскую

Росстат опубликовал индексы потребительских цен по итогам ушедшего декабря. Согласно исследованию, по сравнению с ноябрем цены на все категории товаров в Петербурге выросли на 1,3%, а в Москве - только на 0,9%. Схожая картина наблюдается и при общегодовой оценке: за весь 2021 год в Москве цены выросли на 7,1%, тогда как в Петербурге - на 8,7%.

Если же говорить о стране в целом, то в сравнении с ноябрем по итогам декабря цены поднялись на 0,82% (продовольствие - на 1,36%). В свою очередь, в сравнении с декабрем 2020 года все подорожало на 8,39% (продовольствие - на 10,62%). За год по стране больше всего подскочила в цене мороженая и охлажденная курица (+26,72%).


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