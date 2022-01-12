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Муниципал 12 января, 20:45

Грудников ушел с должности главы поселка Лисий Нос

фото ЗакС политика Грудников ушел с должности главы поселка Лисий Нос

Глава поселка Лисий Нос Вадим Грудников ("Единая Россия") назначил на 12 января внеочередное заседание местного совета и объявил на нем, что покидает свой пост. Видеотрансляцию обсуждения вопроса вели в группе муниципалитета "ВКонтакте".

"Я останусь депутатом, но главой быть не могу. Перехожу на другую работу", – объяснил Грудников.

Предложение поддержали единогласно. 

На том же заседании выбрали нового главу поселка. Большинство депутатов поддержали кандидатуру единоросса Екатерины Хмелевой. Шесть из десяти мундепов проголосовали "за", один испортил бюллетень, остальные не голосовали. 

Депутат от "Яблока" Иван Хархордин предложил выбрать главу на следующем заседании, чтобы можно было спокойно выслушать всех кандидатов. Однако его мнение разделили только трое из девяти коллег.

Напомним, Грудников возглавил поселок Лисий Нос в 2014 году. После выборов 2019 года, подведение итогов которых сопровождались протестом местных жителей, смог переизбраться главой. В 2021 году Грудников издал свою первую книгу. Деньги из нее выделили из местного бюджета на основании программы "По проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории Муниципального образования поселок Лисий Нос".


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Поселок Лисий Нос
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Грудников Вадим Маркович
Пока еще нет голосов...
Хархордин Иван Леонидович
Пока еще нет голосов...
Хмелева Екатерина Викторовна
Упоминаемые персоны
Грудников Вадим Маркович 
Хархордин Иван Леонидович 
Хмелева Екатерина Викторовна 

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