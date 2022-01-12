ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12 января, 20:56

Гостиницу "Эрмитаж" хотят продать за 2,7 млрд рублей

фото ЗакС политика Гостиницу "Эрмитаж" хотят продать за 2,7 млрд рублей

Пятизвездочный отель "Эрмитаж", расположенный на улице Правды, 10 в Петербурге и являющийся официальной гостиницей Государственного Эрмитажа, собираются продать на аукционе, пишет "Деловой Петербург". Стартовой ценой сделали 2,7 млрд рублей, торги состоятся 31 января. 

Девятиэтажный объект, которым владеет АО "Международная балтийская инвестиционная компания" (МБИК), продающее его из-за накопившихся долгов, занимает более 11 тысяч кв. метров, гостиницу в нем обустроили в 2013 году. Во времена СССР в старинном здании квартировал Дворец культуры работников пищевой промышленности.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама