Гостиницу "Эрмитаж" хотят продать за 2,7 млрд рублей

Пятизвездочный отель "Эрмитаж", расположенный на улице Правды, 10 в Петербурге и являющийся официальной гостиницей Государственного Эрмитажа, собираются продать на аукционе, пишет "Деловой Петербург". Стартовой ценой сделали 2,7 млрд рублей, торги состоятся 31 января.

Девятиэтажный объект, которым владеет АО "Международная балтийская инвестиционная компания" (МБИК), продающее его из-за накопившихся долгов, занимает более 11 тысяч кв. метров, гостиницу в нем обустроили в 2013 году. Во времена СССР в старинном здании квартировал Дворец культуры работников пищевой промышленности.