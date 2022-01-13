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Новости 9:38

Беглов анонсировал учреждение звания "Заслуженный работник СМИ Петербурга"

фото ЗакС политика Беглов анонсировал учреждение звания "Заслуженный работник СМИ Петербурга"

По случаю Дня печати, отмечаемого в России 13 января, петербургский губернатор Александр Беглов обратился с поздравлением к петербургским медиаработникам, издателям и полиграфистам. Глава города заверил, что его коллеги по Смольному хорошо знают цену печатному слову, и похвалил "ответственные СМИ".

"Сегодня в медиасфере Санкт-Петербурга работают настоящие профессионалы, искренне преданные любимому делу. Журналистов ценят и уважают за достоверные, объективные и своевременные новости. За информацию, которой можно доверять, и которая может помочь принять правильное решение", - говорится в поздравительной телеграмме.

По наблюдениям губернатора, городские издания правильно себя ведут в условиях пандемии, оперативно и объективно освещая эпидемиологическую ситуацию и создавая у людей правильное отношение к вакцинации. Беглов также объявил, что в обозримом будущем чиновники Смольного будут присуждать почетное звание "Заслуженный работник средств массовой информации Санкт-Петербурга".


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