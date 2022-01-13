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Новости 10:41

Горизбирком выбрал новых членов территориальных комиссий

фото ЗакС политика Горизбирком выбрал новых членов территориальных комиссий

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 13 января выбрала новых членов территориальных избиркомов №1, №8 и №29, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В терризбирком №1 назначили Игоря Легачева, выдвинутого "Единой Россией". Так как выбывший член комиссии тоже был предложен единороссами, то и нового логично назначать от них, считает заместитель председателя ГИК Олег Зацепа. Легачев имеет высшее образование и в данный момент не работает, сообщил Зацепа. 

Новым членом ТИК №8 Горизбирком решил сделать Марину Ананько, которая до этого руководила территориальным избиркомом №55. С этой должности ГИК снял ее после включения в ТИК №8. Зампред Горизбиркома Олег Зацепа предложил сделать Ананько главой терризбиркома №8. Для неё это профессиональный рост - закрепленная за ТИК территория больше, отметил Зацепа. Против выступила его коллега от "Яблока" Ольга Покровская. Она заявила, что поддерживает стратегию по предоставлению возможности роста членов комиссий. Но в самой ТИК №8 есть профессиональные люди, отмеченные и грамотами самого Горизбиркома, отметила Покровская. В качестве кандидата в председатели ТИК №8 она предложила Виктора Венгерова. Большинство членов Горизбиркома это выдвижение не поддержали и проголосовали за назначение главой терризбиркома Ананько. 

Также ГИК 13 января выбрал нового члена ТИК №29 - Анастасию Бадикову. Она работает муниципальным служащим в МО "Рыбацкое", сообщил Зацепа. 

Напомним, в декабре 2021 года председатель ТИК №1 Ольга Нечаева подала заявление о выходе из состава комиссии по собственному желанию. Тогда же ТИК №8 покинула Инесса Сафонова, а ТИК №29 - Дмитрий Карасев.

София Саттарова


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