Сумма штрафов за плохую зимнюю уборку крыш и дворов в Петербурге достигла 40 млн рублей

Государственная административно-техническая инспекция подвела промежуточные итоги проверок петербургских дворов в зимний период. Некачественная уборка дворов и крыш от снега и наледи по состоянию на 13 января привела к назначению штрафов уже на 40 млн 840 тыс. рублей.

За прошедшие сутки ответственным за уборку организациям достались штрафы на 700 тысяч рублей, говорится в сообщении от ведомства. Нарушителями оказались СПК "Племзавод "Детскосельский", ООО "Охта" и ООО "Концерн Ленпромстрой".

Отметим, что на новогодних праздниках Государственная жилая инспекция, тоже проверяющая качество зимней уборки, сообщила, что нарушения имеются по каждому третьему адресу.