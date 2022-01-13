В России - резкий всплеск заболеваемости коронавирусом: 21 155 новых случаев

За прошедшие сутки в России отмечен предсказанный ранее профильными чиновниками подъем заболеваемости коронавирусом: зарегистрировали 21 155 новых случаев заражения инфекцией. Это на 3 209 случаев инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 740 человек (на пять меньше, чем накануне). Сумели поправиться 25 984 человека.

Тройка регионов - лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва — 5 490 новых больных, за ней следуют Петербург — 1 839 (на 180 больше, чем накануне) и Подмосковье — 1 556. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2 614 человек с коронавирусом и скончались 58 (накануне — 55).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.