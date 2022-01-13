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Новости 12:14

ЕСПЧ присудил семерым россиянам, задержанным на акциях, компенсации на 26 тысяч евро

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил семерым россиянам, задержанным на акциях, компенсации на 26 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Российскую Федерацию выплатить семерым своим гражданам компенсации за незаконные задержания на акциях 2015 и 2017 годов. Сумму в 26 400 евро суд распределил между активистами Николаем Кавказским, Евгением Мироновым, Михаилом Смирновым, Сергеем Яковлевым, Максимом Чумаковым, Арсенийсом Литовсом и Тимуром Альмаевым.

Николая Кавказского силовики задержали на акции против гомофобии в 2015 году и, что характерно, на несколько часов лишив свободы, не составили на него протокола о каком-либо правонарушении. Остальных шестерых молодых людей задержали в двух столицах на митингах, организованных командой Алексея Навального и прошедших 26 марта и 12 июня 2017 года. Михаил Смирнов оказался единственным, кому по результатам акции достался административный арест.

Страсбургский суд счел, что заявителей лишили права на свободу и личную неприкосновенность, а также на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ дал российским властям три месяца на то, чтобы выплатить компенсации.


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