ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:38

"Коммерсант": Экс-сотрудника ФСО судят за взятки при ремонте резиденции Путина в Ново-Огареве

фото ЗакС политика "Коммерсант": Экс-сотрудника ФСО судят за взятки при ремонте резиденции Путина в Ново-Огареве

В конце недели начнется разбирательство по существу дела бывшего сотрудника ФСО Алексея Голохвостова, которому инкриминируют получение взяток при строительстве и реконструкции президентской резиденции в Ново-Огареве. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, речь идет о сумме в 20 млн рублей.

Сам офицер, задержанный перед Новым годом и помещенный под стражу, свою вину полностью отрицает, однако на него дали показания бизнесмены, также находящиеся под уголовным преследованием. Согласно фабуле дела, подрядчики подкупали Голохвостова, чтобы он не обращал внимания на нарушения при строительных работах. Эпизоды преступлений имели место с февраля 2015 по ноябрь 2016 года. Для Владимира Титова, защищающего бывшего сотрудника ФСО, его дело стоит особняком.

"Для Голохвостова оно осложняется еще и тем, что он оформил явку с повинной под давлением следствия, хотя у того и была слабая доказательная база", - рассказал юрист.

Кроме того, добавил Титов, в его практике впервые на стороне обвинения выступают целых три полковника военной прокуратуры.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама