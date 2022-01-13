СПбГУКИ оштрафовали за ненадлежащее содержание здания в Невском районе

СПбГУКИ получил взыскание от Невского районного суда: за ненадлежащий уход за домом 85 по проспекту Обуховской Обороны, по которому находится его филиал, вуз оштрафовали на 150 тысяч рублей. Вины представители вуза не признали.

Речь идет о "Здании Смоленской соединенной земской школы", которое КГИОП признал историческим памятником регионального значения. Проверку его состояния, повлекшую за собой судопроизводство, компетентные органы власти провели год назад.

Специалисты выявили различные загрязнения и биопоражения, деструкцию красочного и отделочного слоев, самовольно установленные элементы интерьера. Не устроило проверяющих чиновников также состояние водосточных труб.