"Полковой храм" ОМОН передали РПЦ, фундамент церкви в Павловске - лютеранам

Комитет имущественных отношений Петербурга согласовал передачу храма-часовни во имя святой благоверной царицы Тамары в Красном Селе Русской православной церкви. Объект будет передан в пользование на 100 лет.

Ранее об этом комитет имущественных отношений попросил настоятель прихода храма Дмитрий Труфанов. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий дал свое согласие.

Часовню рядом с Удельной больницей построили в 1848-1849 годах. Она служила в основном для проведения отпеваний. В годы СССР здесь размещался морг. В 2006-2007 годах часовню разобрали и построили заново. С 2008 года она стала "полковым храмом" петербургских омоновцев.

Кроме того, КИО распорядился передать "Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на территории России" фундамент и фрагмент цокольной части церкви Святой Доротеи на улице Госпитальной в Павловске.

Впервые храм на этом месте построили в 1794 году. После пожара 1875 года церковь возвели заново. Она подверглась значительному разрушению во время Второй мировой войны и была частично восстановлена после. В позднесоветские годы здание претерпело несколько пожаров, а в 1992-м его решили разобрать из-за аварийности. Лютеране пообещали использовать церковь как один из своих храмов после реставрации.

Сергей Еремеев, фото - Константин Леньков.