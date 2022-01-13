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Муниципал 15:31

Администрация города Пушкин в седьмой раз за год попробует приобрести минивэн

фото ЗакС политика Администрация города Пушкин в седьмой раз за год попробует приобрести минивэн

Местная администрация МО "Город Пушкин" 13 января объявила конкурс на поставку автомобиля Peugeot Partner Crossway или аналогичного минивэна. Это уже седьмая за год попытка местных властей приобрести эту машину. 

Один конкурс был отменен заказчиком, еще на пять никто не откликнулся. Впервые попытку заказать минивэн предприняли еще в апреле. 

В новом аукционе изменилась начальная цена. Она составила 1,9 млн рублей, хотя ранее не превышала 1,6 млн. Автомобиль должен быть обязательно с темно-синим кузовом и годом выпуска не ранее 2021 года. 

Машина рассчитана на перевозку не менее пяти человек. Она должна быть оборудована складными столиками в спинках передних сидений с подстаканниками, бортовым компьютером с мультимедийной системой и функцией круиз-контроля с ограничителем скорости.

Сергей Еремеев, фото - peugeot-favorit.ru


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