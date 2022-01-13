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Новости 17:35

За десять месяцев 2021 года население Петербурга уменьшилось на 7 тысяч человек

фото ЗакС политика За десять месяцев 2021 года население Петербурга уменьшилось на 7 тысяч человек

По состоянию на 1 ноября 2021 года в Петербурге проживало 5 млн 377 тысяч человек, следует из отчёта Петростата. При этом с начала года показатель сократился на 7 тысяч граждан (то есть на 0,1%).

Численность населения города сократилась ввиду роста естественной убыли. За десять месяцев прошлого года умерли 69 347 человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Появилось на свет при этом 44 600 детей, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Благодаря миграционному приросту естественная убыль населения компенсировалась на 72%.

Количество зарегистрированных браков, по сравнению с периодом от января до октября 2020 года, в городе на Неве возросло на 20,5%, при этом разводиться люди стали на 17,1% больше.


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