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Новости 18:36

"Сами приползут": Вице-спикер Госдумы предрёк возвращение Прибалтики и Финляндии в состав РФ

фото ЗакС политика "Сами приползут": Вице-спикер Госдумы предрёк возвращение Прибалтики и Финляндии в состав РФ

Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой полагает, что Россию следует восстановить в границах Российской империи и возвратить все входившие в неё государства. Соображениями насчёт геополитики праправнук Льва Толстого поделился после награждения журналистов по случаю Дня печати, которое проходило в стенах федерального парламента.

Страны Прибалтики и Финляндия, уверен депутат, "сами приползут", осознав "ничтожность своего положения", делится Znak.com.

Процесс "восстановления", впрочем, Толстой не описал, добавив лишь, что при лучшем раскладе такое могло бы произойти в перспективе десятилетия.

Отметим, что ранее похожее мировоззрение относительно территориальной целостности России выказывал депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Фёдоров, говоря о присоединении бывших стран СССР к РФ.

Фото: duma.gov.ru


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