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Новости 18:58

Минобрнауки: В РФ от коронавируса привились 50% студентов и 90% преподавателей вузов

фото ЗакС политика Минобрнауки: В РФ от коронавируса привились 50% студентов и 90% преподавателей вузов

По состоянию на четверг, 13 января, в России от COVID-19 привились уже почти 50% студентов и 90% преподавателей вузов, информирует ТАСС, ссылаясь на заявление замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

В ходе Гайдаровского форума замминистра сообщил, что от региона к региона ситуация обстоит по-разному, однако тренд на вакцинацию, бесспорно, есть.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Минобрнауки Валерий Фальков отчитывался о том, что уровень вакцинации от коронавируса среди преподавателей и работников российских вузов держится на отметке в 75%, а среди студентов — лишь 32%.


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