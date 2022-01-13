Дизайнер из Петербурга представила модную коллекцию из мусора

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Петербурге 13 января прошел модный показ "Мусор Fashion Week", вдохновленный переполненными контейнерными площадками, которые могли наблюдать жители города во время новогодних праздников. Посетителям светского мероприятия представили 15 нарядов, которые, по словам организатора, депутата МО "Правобережный" Федора Грудина, были собраны из отходов с разных районов.

- Сейчас в мире моды идет движение к отказу от "фаст-фуд" моды. Стараются моду насыщать смыслами, создавать эко-коллекции. И мы подумали: а что, если Петербург поднимет планку еще выше и покажет коллекцию, которая представлена натурально из материалов, которые после Нового года валялись по всем районам нашего города, - сказал Грудин перед собравшимися.

В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что идея организовать модный экопоказ ему пришла, когда он с друзьями обсуждал неубранные горы мусора, а его давняя знакомая дизайнер Ксения Иванова сразу же согласилась принять в этом участие. Она в кратчайшие сроки создала 15 нарядов, посвященных разным районам Петербурга. Поиск вдохновения в отдаленных районах, например, в Кронштадтском, оказался слишком ресурсозатратным, добавил Грудин.

Мероприятие состоялось в пространстве "Артмуза" в Василеостровском районе. Посмотреть на диковинные наряды пришли около 40 человек. В начале "подиума" возвышалась горка из наполненных мусорных пакетов, позади которых через проектор выводились фотографии наиболее проблемных дворов: улица Маршала Казакова, Новоизмайловский и Ленинский проспекты - на снимках из петербургских дворов горы мусора достигали нескольких метров в высоту.





Зрителям представили наряды, названия которых отсылали к городским топонимам. "Урна профессора Попова" из Петроградского района, "Берег Охты" из Невского, "Вершина Парнаса" из Выборгского, "Грусть Металлостроя" из Колпинского, "Улица восстания твердых бытовых отходов" из Центрального и другие эко-образы.

Среди показанных нарядов были платья из полиэтиленовых пакетов, украшенные различным бытовым мусором. Например, Московский район представляла модель в чёрном платье и портупее с одноразовыми контейнерами для еды навынос, а Выборгский район предстал перед зрителями в свободном белом платье с бахромой из чайных пакетиков.

Также показали дождевик фиолетового цвета, украшенный бутылочными крышками и обрывками губок для мытья посуды, найденными в Приморском районе.

Наиболее восторженную реакцию публики вызвала девушка, представляющая Василеостровский район. На ней был короткий топ и синяя юбка, подпоясанная сплетенными в "косичку" розовыми мешками для мусора. Главным украшением ее образа стала крыса Зигфрид, которую, по словам ведущего, нашли на одной из помоек.

Среди гостей мероприятия был экс-кандидат в депутаты Заксобрания Савва Федосеев, который в разговоре с ЗАКС.Ру признался, что ему сложно оценить художественную составляющую увиденных нарядов.

- Честно скажу, тяжело судить, у меня все-таки художественный бэкграунд. У меня есть ряд вопросов. Просто у меня очень большая насмотренность. Есть прикольные какие-то решения, но в целом очень спокойно, - рассказал магистрант академии Штиглица.

Депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь сказал, что из увиденного ему больше всего понравилась крыса, с которой дефилировала одна из моделей.

- Мне больше всего понравился, конечно же, Зигфрид. Крысюк. А так прекрасная идея. Мне кажется, [губернатору Беглову] Александру Дмитриевичу здесь тоже можно было найти место. Посмотрел бы на результаты своей работы. Все очень наглядно, - сказал Боварь.

Сами модели отзываются о своих нарядах положительно. Сидят платья, по их словам, отлично.

— Очень необычные, со смыслом, - рассказали они.

Во время новогодних праздников Петербург столкнулся с проблемой переполненных мусорных баков. В некоторых районах города мусор не вывозили в течение нескольких дней, из-за чего петербуржцы могли наблюдать у себя во дворах горы отходов. С 1 января в Петербурге начал работать "Невский экологический оператор", который получил монополию на обращение с ТКО. Госжилинспекция уже отреагировала и выписала организации штрафов на сумму более 13 млн рублей. При проверке надзорного ведомства 1,2 тысяч домов, нарушения выявили в трети из них. В самом НЭО уверяют, что уборка проводится максимально оперативно, и пообещали не допускать повторных нарушений.













Текст - Константин Леньков, фото - Михаил Масленников