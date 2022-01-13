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Новости 20:06

Глава ВТБ заявил о намерении инвестировать в строительство второго БКЗ в Петербурге

фото ЗакС политика Глава ВТБ заявил о намерении инвестировать в строительство второго БКЗ в Петербурге

В Петербурге может появиться второй концертный зал, информирует пресс-служба Смольного. 

О возведении аналога БКЗ "Октябрьский" говорили сегодня, 13 января, градоначальник Северной столицы Александр Беглов и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Последний заявил о готовности инвестировать в проект.

"У нас есть БКЗ "Октябрьский". Он замечательный, его любят петербуржцы. Но один концертный зал на пятимиллионный город — это мало", — уверен Беглов.

Контракт о строительстве нового концертного зала в Петербурге должен быть подписан до конца месяца.


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