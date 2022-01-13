В 2021 году свыше полутора тысяч активистов и журналистов эмигрировали из РФ из-за политпрессинга

В прошлом году свыше полутора тысяч российских активистов и журналистов вынужденно эмигрировали из страны, опасаясь уголовного преследования и политического давления, уведомил Znak.com менеджер проектов организации Free Russia Foundation* Антон Михальчук.

Основными местами для переезда у эмигрантов стали Грузия, Литва и Украина. Михальчук уточнил, что организация вела подсчёт только "политических" экспатов – тех, кто просто уехал из РФ, в статистике не учитывали.

Массовый отток журналистов и активистов начался весной 2021 года – после того, как силовики начали преследовать участников протестных демонстраций в поддержку Алексея Навального. Впоследствии множество соратников оппозиционера стали фигурантами "дворцового", "дорожного" и "санитарного" дел, дела ФБК**.

"Волна начала нарастать. Дальше поехали секторами: давят навальнистов – уезжают навальнисты, давят на журналистов – уезжают журналисты, давят на правозащитников – уезжают правозащитники. И это нескончаемый поток, потому что уголовные дела продолжаются. Едут много и едут в основном в Грузию, потому что, чтобы туда попасть нужен только загранпаспорт. Это с одной стороны буферная зона, чтобы решить куда ехать дальше. Или остаться. Здесь довольно комфортно, потому что тут демократия", - высказался Михальчук.

Free Russia*, уточнил общественник, помогает политическим эмигрантам освоиться в незнакомых странах, способствует при поиске квартир, работы, а также с документами.

В 2021 году "Такие дела" совместно с экспертами подсчитали, что за последние 20 лет из РФ уехали на ПМЖ от 4 до 5 млн человек. Почти две трети из них (64%) назвали причиной эмиграции стремление к безопасности.

*Free Russia Foundation признана в России нежелательной организацией