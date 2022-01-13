"Этот день я собирался провести в смокинге и с шампанским": На HBO Max состоится премьера фильма о Навальном

На видеосервисе HBO Max состоится премьерный показ документального фильма о российском оппозиционере Алексее Навальном, который вынужден сидеть в тюрьме из-за дела "Ив Роше". О презентации сообщается в Instagram политика.

"Да уж. Этот день я собирался провести красивым и нарядным - в смокинге и с бокалом шампанского на премьере, но проведу - как обычно - в сапогах, тюремной робе и с кружкой чая", - делится впечатлениями Навальный.



Он рассказал, что изначально создание фильма держалось в секрете. Начала съёмку соратница политика Марина Певчих, запечатлевая кадры из его жизни на айфон. Впоследствии к проекту присоединился режиссёр Даниэль Роер, уже снимавший фильм про расследователя Христо Грозева. Он же попал на момент "разоблачения" отравителей Навального и был с командой вплоть до ареста политика.



"Хорошая новость: фильм готов, и вы точно посмотрите его раньше меня. Мировая премьера состоится вот-вот, а после нее вы и в кино, надеюсь, на этот фильм сходите", - надеется Навальный.

В начале февраля 2021 года Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока политику на реальный в рамках дела "Ив Роше". Службу не устроило, что оппозиционер, проходя лечение и реабилитацию в Германии после отравления в августе 2020 года, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок.

Наказание он отбывает в ИК-2 Покрова.