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Новости 9:29

Беглов и Бельский поздравили горожан с Днём Устава Петербурга

фото ЗакС политика Беглов и Бельский поздравили горожан с Днём Устава Петербурга

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский обратились к жителям Северной столицы по случаю Дня Устава Петербурга. Соответствующий документ приняли 14 января 1998 года.

Устав является фундаментом правовой базы города, его Конституцией, напомнили чиновники. В документе прописаны зоны ответственности всех ветвей власти, а также приоритеты социально-экономической политики, укрепления гражданского общества, традиций и уникального культурного наследия.

"Строгое следование Уставу даёт нам возможность даже в сложных условиях эффективно решать задачи всестороннего развития города, повышения качества жизни петербуржцев", — приводит пресс-служба Смольного комментарий Беглова и Бельского.

Резюмируя, чиновники пожелали петербуржцам успехов в достижении целей для развития города.


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