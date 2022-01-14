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Новости 11:45

На Камышовой улице закончились работы по модернизации наружного освещения

фото ЗакС политика На Камышовой улице закончились работы по модернизации наружного освещения

В Приморском районе Петербурга на Камышовой улице появилось новое освещение: специалисты установили на магистрали 329 светодиодных фонарей, сообщает пресс-служба Смольного.

"В Петербурге поэтапно реализуется программа модернизации наружного освещения — это важная часть большой работы по созданию комфортной городской среды. От этого зависит безопасность водителей и пешеходов, стабильная работа общественного транспорта. Использование современных энергоэффективных технологий позволяет снизить эксплуатационные расходы и повысить качество освещения", - высказался по случаю петербургский глава Александр Беглов.

Освещение на Камышовой сделали приближенным к дневному свету, оно организовано с учётом движения автомобилей и общественного транспорта. Контрастно выделены 15 пешеходных переходов. Благодаря модернизации освещения потребление электроэнергии будет снижено вдвое.


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