На Камышовой улице закончились работы по модернизации наружного освещения

В Приморском районе Петербурга на Камышовой улице появилось новое освещение: специалисты установили на магистрали 329 светодиодных фонарей, сообщает пресс-служба Смольного.

"В Петербурге поэтапно реализуется программа модернизации наружного освещения — это важная часть большой работы по созданию комфортной городской среды. От этого зависит безопасность водителей и пешеходов, стабильная работа общественного транспорта. Использование современных энергоэффективных технологий позволяет снизить эксплуатационные расходы и повысить качество освещения", - высказался по случаю петербургский глава Александр Беглов.

Освещение на Камышовой сделали приближенным к дневному свету, оно организовано с учётом движения автомобилей и общественного транспорта. Контрастно выделены 15 пешеходных переходов. Благодаря модернизации освещения потребление электроэнергии будет снижено вдвое.