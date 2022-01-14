Инициативу "Яблока" против закона об иноагентах направят в Совет законодателей

Совет законодателей России рассмотрит проект федерального закона фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга об исключении понятия "иностранный агент" из российского права. Решение направить документ в этот орган 14 января поддержал комитет по законодательству ЗакСа.

"Яблоко" дважды пыталось внести свою инициативу в повестку заседания парламента Петербурга. Каждый раз вопрос снимали с рассмотрения по просьбе различных депутатов.

Проектом предлагается убрать понятие "иностранный агент" из российских законов. Документ, в случае его одобрения городским парламентом, будет внесён в Госдуму от имени ЗакСа.

Также в Совет законодателей решено направить поправку, уравнивающую в преимущественном праве на единовременную соцвыплату для приобретения жилья ветеранов войны в Афганистане с ветеранами других боевых конфликтов. Документ подготовили единороссы Игорь Высоцкий, Елена Киселева и Анастасия Мельникова.

Сергей Еремеев