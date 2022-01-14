Кронштадтский собор получил президентский грант в размере 17 млн рублей на реконструкцию потешной флотилии Петра I

Фонд президентских грантов подвёл итоги первого в новом году конкурса по распределению финансовой помощи НКО. Согласно информации, отображённой на сайте фонда, в Петербурге гранты получал 92 организации.

Наибольшая сумма — 17 млн рублей — достанется международному благотворительному фонду "Кронштадтский морской собор во имя святителя Николая Чудотворца". Деньги он должен потратиться на учреждение интерактивной площадки "Потешная флотилия".

"Будут произведены работы по осушению и очистке существующего водоема, произведены работы по благоустройству пирса, подпорных стенок. В водоеме будет установлен макет „Кронштадтская гавань в миниатюре", созданы: смотровая площадка, фотозона, зоны для спуска радиоуправляемых кораблей. Будут произведены работы по устройству освещения, благоустройству подходов к площадке", — следует из описания к проекту.

Целевая аудитория площадки — школьники, туристы и рядовые петербуржцы.

"Планируется, что после открытия данное пространство ежемесячно будут посещать не менее 40 тысяч жителей и гостей города", — указывается в документации к проекту.