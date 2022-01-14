В Петербурге появится новый автобусный маршрут от ЖК на Суздальском шоссе до "Удельной"

Начиная с 1 июня 2022 года в Петербурге будет курсировать новый автобусный маршрут № 219, информирует комитет по транспорту.

Автобус свяжет ЖК "Новоорловский", "Орловский парк" и другие возводящиеся на Суздальском шоссе комплексы со станцией метро "Удельная".

"Воспользоваться новыми автобусами смогут жители Коломяг и других новостроек Приморского района, поскольку трасса пройдёт по Афонской, Вербной и Парашютной улицам", — уточнили в комтрансе.

На маршрут № 219 поставят девять автобусов вместимостью 80 пассажиров. Транспорт будет вставать на линию в 5:30 и заканчивать работу в 00:05. Интервал движения в будние дни составит от 8 минут в часы пик и до 14 минут в остальное время. В выходные дни рейсы будут курсировать чуть дольше.