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Новости 15:54

На Загородном проспекте восстановили дом с часовней, которую посещал Достоевский

фото ЗакС политика На Загородном проспекте восстановили дом с часовней, которую посещал Достоевский

В центре Петербурга, по адресу Загородный проспект, 7 полностью отреставрировали дом с часовней Божьей Матери Коневской, передает пресс-служба КГИОП. В прошлом году из городского бюджета на восстановительные работы выделили 17,9 млн рублей. Здание является составной частью объекта культурного наследия регионального значения "Подворье Коневецкого монастыря".

История часовни в ее нынешнем виде восходит к 1866 году, когда она была достроена и освящена. Ее посещали император Александр II и его современники, русские литераторы Федор Достоевский и Николай Лесков.

Более восьмидесяти лет здание простояло без башни, которую в 1932 году снесли большевики. В ведении епархии оно находится с 1993 года.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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