Градсовету Петербурга представили проект реконструкции вестибюля "Фрунзенской"

На заседании Градостроительного совета Петербурга 14 января повторно рассмотрели проект реконструкции вестибюля станции метро "Фрунзенское". Замечания, возникшие после первого обсуждения в сентябре, устранили.

В частности, по словам генерального директора ООО "Архитектурного бюро АС+" Александра Сохацкого, главный фасад здания сделали менее помпезным. Кроме того, рядом с вестибюлем увеличили пешеходные пути и зону зеленых насаждений, максимально сохранив существующие деревья и кустарники.

После реконструкции здание будет пятиэтажным. Ожидается, что на дополнительных этажах расположится диспетчерский центр метрополитена. По словам Сохацкого, сотрудники подземки, которые будут работать в центре, смогут припарковаться у соседней станции метро "Технологический институт".

Полностью реконструкция должна завершиться в 2026 году.