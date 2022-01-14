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Новости 16:09

Градсовету Петербурга представили проект реконструкции вестибюля "Фрунзенской"

фото ЗакС политика Градсовету Петербурга представили проект реконструкции вестибюля "Фрунзенской"

На заседании Градостроительного совета Петербурга 14 января повторно рассмотрели проект реконструкции вестибюля станции метро "Фрунзенское". Замечания, возникшие после первого обсуждения в сентябре, устранили.

В частности, по словам генерального директора ООО "Архитектурного бюро АС+" Александра Сохацкого, главный фасад здания сделали менее помпезным. Кроме того, рядом с вестибюлем увеличили пешеходные пути и зону зеленых насаждений, максимально сохранив существующие деревья и кустарники. 

После реконструкции здание будет пятиэтажным. Ожидается, что на дополнительных этажах расположится диспетчерский центр метрополитена. По словам Сохацкого, сотрудники подземки, которые будут работать в центре, смогут припарковаться у соседней станции метро "Технологический институт".

Полностью реконструкция должна завершиться в 2026 году.



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