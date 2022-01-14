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Новости 17:15

В Петербурге по делу о педофилии задержали сотрудника транспортной полиции

фото ЗакС политика В Петербурге по делу о педофилии задержали сотрудника транспортной полиции

В Петербурге задержали 35-летнего мужчину, до последнего времени работавшего в транспортной полиции. Он проходит как подозреваемый по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 132 УК), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

"По версии следствия, с 2013 по 2017 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы своего брата, с которым жил в одной квартире", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщает близкое к силовым структурам издание "Mash на Мойке", на момент первого инкриминируемого задержанному эпизода девочке было восемь лет. Уточняется, что он работает оперативником в Финляндском линейном отделе.


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