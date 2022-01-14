Природоохранная прокуратура потребовала убрать забор в Лопухинском саду

Арендатор участка, входящего в границы Лопухинского сада на Петроградской стороне, получил представление от природоохранной прокуратуры. Ведомство требует от него демонтажа забора, который мешает проходу людей к берегу Малой Невки, о чем сообщается на сайте прокуратуры.

Пресс-служба ведомства апеллирует к водному законодательству и напоминает, что берег реки представляет собой территорию общего пользования.

Участком, который находится в городской собственности, временно распоряжается ООО "НИС. Жилищное строительство".